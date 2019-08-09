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08. 09. 2019

В ЕС рассказали, где самый дорогой алкоголь

 
Евростат обнародовал индексы цен на алкогольные напитки в Европейском союзе (ЕС) за 2018 год.
 
По данным статистического ведомства ЕС, самый высокий уровень цен на алкоголь был зафиксирован в Финляндии - 182% от среднего по Евросоюзу. Далее идут Ирландия (177%) и Швеция (152%). Дорогой алкоголь в Греции - 133% и Великобритании - 129%, Эстонии - 126% и Дании - 124% от среднего уровня.
 
Самыми низкими цены на алкогольные напитки в 2018 году были в Болгарии и Румынии (74% от среднего уровня), а также в Венгрии (77%).
 
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила отчет о состоянии потребления алкоголя в 30 европейских странах. Наиболее пьющей европейской страной оказалась Литва, где в среднем выпивают 15 литров спирта на человека в год.
 

Источник: korrespondent.net
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