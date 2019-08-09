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08. 09. 2019

Госдеп США выпустил заявление по обмену пленными

 
Соединенные Штаты приветствуют сообщение об освобождении 35 украинцев, удерживаемых Россией, в обмен на 35 заключенных, переданных Украиной, говорится в заявлении Государственного департамента США.
 
Как отмечается в заявлении, США последовательно призывали освободить 24 украинских моряков, задержанных Россией после нападения в ноябре 2018 года на украинские суда в Черном море возле Керченского пролива, а также Олега Сенцова и других политических заключенных.
 
"Мы призываем Россию немедленно освободить всех других украинцев, включая членов крымскотатарской общины, которые несправедливо заключены в тюрьму", - говорится в заявлении.
 
 
В Госдепе США заявили, что "рады видеть признаки более активного диалога между Россией и Украиной".
 
"Президент Зеленский четко заявил о своей приверженности достижению дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского", - отмечается в заявлении.
 
Напомним, Дональд Трамп считает, что обмен удерживаемыми лицами, осуществленный между Россией и Украиной, может стать первым шагом к миру.
 

Источник: korrespondent.net
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