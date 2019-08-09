Три страны заявили о непризнании "выборов" в Крыму

Грузия, Литва и Латвия не признают так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму, говорится в заявлениях МИД этих стран.

"Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемые "местные выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных Россией", - говорится в сообщении грузинского ведомства.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс не признает так называемые "выборы" в оккупированном Крыму и подчеркивает поддержку территориальной целостности Украины. "Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, которые были незаконно аннексированы Россией. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - заявил Линкявичюс. Также проведение "выборов" в оккупированном Крыму осудил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он заявил, что Рига также не будет признавать результаты так называемых "местных выборов" в Крыму. "Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ринкевич в Twitter. Напомним, что министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.

Источник: korrespondent.net