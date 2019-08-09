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08. 09. 2019

Три страны заявили о непризнании "выборов" в Крыму

Грузия, Литва и Латвия не признают так называемые "местные выборы" в оккупированном Россией Крыму, говорится в заявлениях МИД этих стран.

"Грузия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины и не признает так называемые "местные выборы" в Крыму и Севастополе, незаконно оккупированных Россией", - говорится в сообщении грузинского ведомства.
 
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Вильнюс не признает так называемые "выборы" в оккупированном Крыму и подчеркивает поддержку территориальной целостности Украины.
 
"Литва не признает сегодняшние "выборы" в Крыму и Севастополе, которые были незаконно аннексированы Россией. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, и осуждаем российскую оккупацию Крыма и нарушение международного права", - заявил Линкявичюс.
 
Также проведение "выборов" в оккупированном Крыму осудил глава Министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич. Он заявил, что Рига также не будет признавать результаты так называемых "местных выборов" в Крыму.
 
"Я подтверждаю нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал Ринкевич в Twitter.
 
Напомним, что министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.
 
 

Источник: korrespondent.net
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