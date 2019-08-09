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08. 09. 2019

Француженка покончила с собой в Великобритании из-за Brexit

 
76-летняя француженка Мари-Луиза Дэвис, которая 50 лет прожила в Великобритании, свела счеты с жизнью из-за выхода страны из Евросоюза, сообщает Daily Mail.
 
Женщина пропала еще в марте, накануне изначально планировавшейся даты Brexit. После того, как она вышла из дома, ее никто не видел.
 
Тело Дэвис удалось обнаружить только два дня назад в затопленном поле.
 
Согласно результатам следствия, это был суицид. Среди возможных причин эксперты трагедии называют политические волнения и смерть любимого домашнего питомца.
 
Однако ее муж утверждает, что Дэвис могла решится на такой шаг из-за тревоги по поводу Brexit.
 
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что не будет просить у Брюсселя об отсрочке выхода из Европейского союза.
 
4 сентября палата общин парламента Великобритании в третьем чтении приняла законопроект, который обязывает правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава Европейского союза на три месяца — до 31 января 2020 года.

Источник: korrespondent.net
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