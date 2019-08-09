Богдан рассказал Кличко о проблемах бюджета Киева

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан объяснил мэру Киева Виталию Кличко, как правильно распоряжаться бюджетом столицы.

"Знаете, сколько бюджет города Прага? 2 миллиарда 800 миллионов долларов. А знаете, сколько бюджет города Киева? 2 миллиарда 200 миллионов долларов. Где наша Прага?", - спросил Богдан у Кличко в эфире телеканала Украина.

"Бюджет города Киева 4 года назад был 18 миллиардов гривен, а сегодня – 60", - парировал мэр Киева. На что Богдан ответил, что значит Кличко умеет зарабатывать деньги, но не умеет их тратить.

"Вы остаетесь мэром Киева. Просто появляется человек, который вас контролирует. Вы, с одной стороны, сами принимаете решение, куда платить, и сами контролируете – правильно, вовремя, достаточно ли, или можно еще добавить. Но, когда появляется человек, который со стороны приходит и контролирует вас, вы уже возражаете, вам это не нравится", - заявил Богдан.

По мнению главы Офиса президента, "в нашем обществе расходование средств всегда надо контролировать".

Напомним, что Офис президента добивался освобождения Кличко от должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля. Правительство Владимира Гройсмана отставку Кличко рассматривать отказался. 4 сентября уже новый Кабмин согласовал увольнение Виталия Кличко. Кличко назвал решение Кабмина незаконным.

Источник: korrespondent.net