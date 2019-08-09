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08. 09. 2019

Макрон и Путин обсудили переговоры по Украине

 
Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, а также Путин отметил целесообразность подготовки повестки дня саммита "нормандской четверки", сообщает пресс-служба Кремля.
 
 
"Владимир Путин и Эмманюэль Макрон дали позитивную оценку освобождению и передаче 7 сентября удерживавшихся в Украине и в России лиц как важной гуманитарной акции. Выражена надежда, что это будет способствовать нормализации российско-украинских отношений", - говорится в сообщении Кремля.
 
Напомним, что 7 сентября, комментируя обмен пленными, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Германия активизируют усилия в нормандском формате для прогресса в реализации Минских соглашений. 

Источник: korrespondent.net
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