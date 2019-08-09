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08. 09. 2019

В РФ отреагировали на требование выдачи Цемаха

 
Власти Нидерландов не обращалась в посольство РФ об экстрадиции фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском Боинге рейса MH17 Владимира Цемаха, говорится в сообщении посольства РФ в Нидерландах
 
"Обращение от нидерландской стороны по вопросу о выдаче Владимира Цемаха в посольство не поступало", - заявили в миссии.
 
Ранее голландские издания NOS и Nu.nl сообщили, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 Владимира Цемаха, которого Украина передала России в рамках обмена 35 на 35.
 
 
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отказалась отвечать на вопрос о том, выдаст ли Россия обвиняемого, а уполномоченная РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что ей о запросе Нидерландов ничего не известно.
 
Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.
 

Источник: korrespondent.net
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