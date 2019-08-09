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08. 09. 2019

В Австралии проходит фестиваль воздушных змеев

 
В Австралии проходит The Festival of the Wind (Фестиваля ветра), в рамках которого ярких и креативных воздушных змеев запускают с пляжа Бонди в Сиднее, Австралия. 
 
Фестиваль ветра — один из крупнейших и самых известных кайт-фестивалей в мире.
 
Местные власти и полиция опасаются, что это место может стать потенциальной целью для нападения, сообщает Mail Online. 
Фестиваль в Австралии
Большой популярностью пользуется воздушный змей-кит и змей в виде одного из символов Австралии — коалы.

Colorful and creative kites adorn the Festival of the Winds, Australia's largest kite festival, in Sydney's Bondi pic.twitter.com/JwkIJJg9k1

— CGTN (@CGTNOfficial) 8 сентября 2019 г.
 
Ожидается, что фестиваль посетит от 70 000 до 80 000 человек.
 
Напомним, что на северо-востоке Франции прошел крупнейший фестиваль воздушных шаров. Об этом сообщает Le Soir.
 
 

Источник: korrespondent.net
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