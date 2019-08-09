В Раде разработают механизм для запрета визитов политиков в РФ

Глава комитета Верховной Рады по внешней политике и депутат от Слуги народа Богдан Яременко планирует разработать законопроект, предусматривающий наказание за переговоры от имени Украины неуполномоченными лицами, рассказал он в интервью ТСН.

По словам Яременко, подготовка такого законопроекта является его частной инициативой и вскоре это обязательно будет сделано.

"У нас, к сожалению, война стала поводом для пиара. И пиарятся очень вредоносным образом. Потому что поездки в Россию политиков в период войны с декларированием принципов, отличных от государственной политики не приближают мир, а отдаляют его, поскольку дезинформируют российское руководство и российский народ по поводу истинных намерений Украины. Мы не намерены договариваться в обход своего суверенитета, в обход своих интересов. Это россияне должны понять. Поэтому эти вояжи для того, чтобы попиариться на теме, «нюхнуть» газа, это вредно. Цена этого — человеческие жизни. Это надо трактовать только так", — считает нардеп. Яременко убежден, что такие действия следует трактовать как государственную измену, а наказывать за это заключением. Он также уверен, что отмена неприкосновенности с 2020 года лишь способствовать этому. «Надо, чтобы парламент поддержал эту логику, и я сам понимаю опасность таких нововведений, потому что мы не должны навредить человеческому диалогу. Надо правильно все это выписать, чтобы не страдали те, кто не должен пострадать. Эксперты должны говорить, какой-то обмен мнениями должен идти. Но пиариться, представлять интересы государства не такими, какие они есть, и при этом пытаться получить от враждебного государства какие-то льготы — это государственная измена. Это должно наказываться", — пояснил Яременко.

Напомним, что кум президента России Владимира Путина, народный депутат от фракции Оппозиционная платформа за Жизнь Виктор Медведчук периодически ездит в РФ, где встречается с руководством государства.

Источник: korrespondent.net