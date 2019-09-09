Дата саммита нормандской четверки не назначена – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о готовности лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона к участию в саммите "нормандской четверки", сообщают российские СМИ в воскресенье, 8 сентября.



По словам представителя Кремля, конкретных дат проведения саммита "нормандского формата" пока нет.







Успех есть. Что нужно для нормандской встречи "Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил Песков.

Напомним, ранее Путин и Макрон подтвердили готовность к саммиту в "нормандском формате". Президенты РФ и Франции считают, что нынешнее положение дел позволит это сделать.

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Источник: korrespondent.net