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09. 09. 2019

Дата саммита нормандской четверки не назначена – Песков

 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на сообщения о готовности лидеров РФ и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона к участию в саммите "нормандской четверки", сообщают российские СМИ в воскресенье, 8 сентября.
 
По словам представителя Кремля, конкретных дат проведения саммита "нормандского формата" пока нет.
 
"Есть взаимное понимание, что этот формат нужно проводить вскоре, но для этого нужна соответствующая подготовка", – отметил Песков.

Успех есть. Что нужно для нормандской встречи
Напомним, ранее Путин и Макрон подтвердили готовность к саммиту в "нормандском формате". Президенты РФ и Франции считают, что нынешнее положение дел позволит это сделать.

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Источник: korrespondent.net
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