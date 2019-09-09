На Багамах возросло количество жертв урагана Дориан

Число погибших от урагана Дориан на Багамских островах увеличилось до 44, передает ABC.
В министерстве здравоохранения Багам отметили, но на самом деле погибших больше, однако унесенные водой в море трупы еще не найдены.
Дориан снес на Багамах около 13 тысяч различных зданий, на многих территориях сильные затопления. Ураган вновь усилился и приблизился к побережью Канады.
Напомним, до сих пор было известно о 43 погибших от Дориана на Багамских островах. Поисково-спасательная операция продолжается.
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Источник: korrespondent.net
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