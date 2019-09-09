Генсек ООН оценил обмен между Украиной и Россией



Генеральный секретарь Организации Объединенных наций Антониу Гутерреш поприветствовал обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой и выразил надежду на дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в воскресенье, 8 сентября.

"Этот важный гуманитарный акт мог бы послужить позитивным шагом на пути к укреплению доверия между всеми, что позволило бы наладить регулярный и конструктивный диалог на всех уровнях с целью проложить путь к окончательному урегулированию конфликта на востоке Украины", – говорится в заявлении.

Генсек ООН также призвал Украину и Россию продолжить принимать шаги в направлении уменьшения напряженности, а также претворения в жизнь минских соглашений.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и 24 моряка, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

В РФ также отправились 35 человек. По данным СМИ, 11 из них были помилованы, 19 отменена мера пресечения, двое уже находились на свободе, а один был передан российской стороне ранее.

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Источник: korrespondent.net