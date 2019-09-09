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09. 09. 2019

Душевнобольная женщина "заминировала" дом президента Словакии


Полиция в Словакии в воскресенье, 8 сентября, получила сообщение о том, что у дома президента Зузаны Чапутовой под Братиславой заложена взрывчатка, сообщает РИА Новости.

Правоохранители предприняли все необходимые экстренные меры. Угроза оказалась ложной.

Позже была задержана сообщившая о бомбе женщина. Она оказалась пациенткой психиатрической лечебницы.

Напомним, ранее в Киеве и Одессе были массовые "минирования", а в Днепре "заминировали" редакции четырех СМИ.

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Источник: korrespondent.net
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