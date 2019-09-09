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09. 09. 2019

Землетрясение в Китае: возросло число пострадавших


В Китае вследствие землетрясения, прошедшего в воскресенье, 8 сентября, возросло число пострадавших, сообщает The Wahington Post.
 
Сейчас количество раненных – 63 человека. Также ранее сообщалось об одном погибшем. В результате землетрясения в нескольких городах Китая наблюдаются массовые разрушения.
 
Местные власти объявили об эвакуации около 2400 человек.

У берегов Фиджи произошло разрушительное землетрясение

Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Китая в уезде Вэйюань города Нэйцзян провинции Сычуань в ночь на 8 сентября.

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Источник: korrespondent.net
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