Землетрясение в Китае: возросло число пострадавших

В Китае вследствие землетрясения, прошедшего в воскресенье, 8 сентября, возросло число пострадавших, сообщает The Wahington Post.
У берегов Фиджи произошло разрушительное землетрясение
Напомним, землетрясение магнитудой 5,4 произошло на юго-западе Китая в уезде Вэйюань города Нэйцзян провинции Сычуань в ночь на 8 сентября.
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Источник: korrespondent.net
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