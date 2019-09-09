Из-за тайфуна в Японии пострадали 20 человек



Двадцать человек пострадали в результате тайфуна Факсай, прошедшего над центральными и восточными префектурами Японии минувшей ночью, сообщает Kyodo.

Большинство пострадавших являются жителями префектур Сидзуока, Канагава и Тиба, которые претерпели наиболее серьезный удар стихии.

В данных районах и в Токио отмечаются падения деревьев и разрушения каменных заграждений на набережных в связи с сильными волнами. В соседней с Токио префектуре Тиба около 600 тысяч домов оказались без электричества после обрывов линий электропередачи.

Японские авиакомпании отменили 139 внутренних рейсов, которые должны были вылететь из токийских аэропортов Нарита и Ханэда.

Напомним, ранее в Таиланде из-за шторма погибли 16 человек. На Багамских островах количество жертв урагана Дориан достигло 44 человек.

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Источник: korrespondent.net