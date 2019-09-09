Итоги 08.09: Шторм в Крыму, выборы в РФ



Fitch назвало возможные условия нового соглашения Украины с МВФ

Новое соглашение Украины с Международным валютным фондом, вероятно, будет включать контрольные структурные показатели, говорится в обзоре Fitch Ratings.

Среди обязательств Украины могут быть новое законодательство, усиливающее надзор за финансовым сектором (закон о "сплите"), развитие рынка сельскохозяйственных земель, устойчивый прогресс и ощутимые результаты в борьбе с коррупцией, прогресс в приватизации и создание рыночного механизма для внутренних цен на газ.

Шторм в Крыму унес жизни шести человек

Шесть человек утонули во время шторма в аннексированном Крыму. Несмотря на штурмовое предупреждение, люди купались в море. Спасателям удалось спасти пять человек, при этом шестеро получили смертельные травмы.

Путин и Макрон обсудили судьбу Украины

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, а также Путин отметил целесообразность подготовки повестки дня саммита "нормандской четверки"

Украина не признала "выборы" в аннексированном Крыму

Министерство иностранных дел Украины призвало международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.

Грузия, Литва и Латвия уже заявили, что не признают так называемые "местные выборы" в Крыму.

Посольство РФ в Нидерландах отреагировало на требования выдать Цемаха

Власти Нидерландов не обращалась в посольство России об экстрадиции фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском Боинге рейса MH17 Владимира Цемаха.

"Обращение от нидерландской стороны по вопросу о выдаче Владимира Цемаха в посольство не поступало", - говорится в сообщении посольства РФ в Нидерландах.

Торговля Китая и США сократилась на 14%

Товарооборот США и Китая по итогам восьми месяцев 2019 года составил 355,6 млрд долларов, что на 13,9% ниже показателя аналогичного периода 2018 года.

Китайский экспорт в США за отчетный период сократился на 8,9%, составив 275,53 млрд долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров лишь на $80,07 млрд, это на 27,5% меньше, чем в январе-августе прошлого года.

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Источник: korrespondent.net