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09. 09. 2019

Полторы тысячи человек погибли во Франции из-за сильной жары

Во Франции в июне и июле 2019 году в результате сильной жары умерли около 1500 человек. Возраст половины из них превышал 75 лет, среди умерших были и дети. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает DW со ссылкой на министра здравоохранения Аньес Бюзен.

При этом отмечается, что общее число умерших из-за жары оказалось почти в 10 раз ниже, чем летом 2003 года, когда высокие температуры спровоцировали смерть около 15 тысяч человек.

Летом во Франции были зафиксированы два чрезмерно жарких периоды. 28 июня был побит температурный рекорд - 46 градусов тепла. Показатель был зафиксирован на юге страны, в городе Верарг (30 км от Монпелье). Кроме того, 45-градусная отметка была преодолена в других населенных пунктах на юге Франции.

После жаркого лета 2003 года правительство Франции приняло многочисленные меры безопасности. В частности, в парижском метро объявления на нескольких языках напоминали людям, что нужно пить достаточно воды и уделять особое внимание пожилым людям и детям.

Также сообщалось, что каменные своды Нотр-Дама рушатся из-за аномальной жары.

Напомним, в августе в Японии за неделю от жары погибли семь человек.

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Источник: korrespondent.net
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