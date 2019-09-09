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09. 09. 2019

На Донбассе девять обстрелов, ранен военный

В течение минувших суток, на Донбассе было зафиксировано девять случаев нарушения режима прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил боевую травму. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что сепаратисты применяли запрещенные Минскими соглашениями калибры вооружения. Также противник применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Гранитное, Красногоровка, Верхньоторецкое, Николаевка, Авдеевка, Крымское.

"За минувшие сутки вследствие вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил один военнослужащий получил боевую травму", - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток по состоянию на 7:00 утра нарушений режима прекращения огня со стороны сепаратистов не зафиксировано.

Напомним, за сутки 7 сентября, на Донбассе зафиксировали 14 обстрелов. Украинские военные не пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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