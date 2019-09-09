Смертельное ДТП под Киевом: авто разорвало на две части, погибли супруги

На окружной дороге Обухова под Киевом произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения погибли мужчина и женщина. Еще двоих человек госпитализировали в больницу. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает Информатор.

Отмечается, что авария произошла накануне около 17:00. Столкнулись Ford Kuga, Mercedes ML и Москвич-2141.

По словам правоохранителей, все автомобили двигались по трассе Киев-Кропивницкий. Ford и Mercedes ехали в сторону столицы, а Москвич в противоположном направлении. На прямом участке дороги Москвич, по неизвестным причинам, начал выезжать на полосу встречного движения.

На встречке он зацепил заднюю часть Ford. От этого у Kuga лопнуло заднее колесо, но он продолжил движение. При этом Москвич выкинуло на полосу встречного движения и развернуло перпендикулярно дороге. Следом за Ford ехал Mercedes. Который и протаранил легковушку.

От удара Москвич разорвало на две части. Верхняя часть автомобиля вылетела за пределы проезжей части на деревья, а вторую отбросило по дороге. При этом Mercedes развернуло на 90 градусов. В момент аварии в Москвиче находилась супружеская пара. Мужчина и женщина 1967 года рождения от полученных травм скончались на месте. Также из Mercedes госпитализировали двоих человек. Их травмы не значительные.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

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Ранее сообщалось, что в Киеве водитель грузовика умер во время движения. Авто потеряло управление и столкнулось с отбойником.

А в ДТП в Кривом Роге из-за столкновения двух авто погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net