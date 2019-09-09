В "ДНР" анонсировали поезда в Москву и Санкт-Петербург

Глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин намерен наладить железнодорожное сообщение с крупнейшими городами России. Об этом со ссылкой на слова Пушилина в воскресенье, 8 сентября, сообщило ТАСС.

"Установление прямого железнодорожного сообщения с Россией планируется. Прямое, имеется в виду без пересадок, сообщение планируется, в частности с Москвой и Санкт-Петербургом. Система разрабатывается и, надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем ей воспользоваться", - заявил Пушилин.

Сепаратист добавил, что также рассматривается возможность курсирования поездов и по другим направлениям в города РФ.

Ранее сообщалось, что Украина и "ЛДНР" согласовывают возврат "отжатого" хлебзавода.

Ранее сообщалось, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске представители Украины поставили вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК).

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Источник: korrespondent.net