В ЕС заявили о непризнании "выборов" в Крыму

Руководство Евросоюза, некоторые страны блока и Грузия заявили о непризнании так называемых "выборов", организованных Россией в аннексированном Крыму, сообщает Крым. Реалии.

"Европейский союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией. Поэтому мы не признаем проведение местных выборов Россией на Крымском полуострове, а также местных или национальных представителей, избранных на территории, которая является украинской", – сообщило Представительство Европейского союза в Украине на запрос журналистов.

О непризнании "выборов" также заявили по меньшей мере шесть стран: Литва, Латвия, Эстония, Румыния, Грузия и Польша.

Так, в МИД Польши, напомнили, что Россия нарушила международное право, аннексировав Крым, что подтверждает резолюция Генеральной ассамблеи ООН от 2014 года.

"В таком контексте Польша признает незаконными действия российских властей в оккупированном Крыму и считает результаты любых" выборов "(на территории полуострова - ред.) недействительными", - говорится в заявлении министерства.

Аналогичные заявления обнародовали внешнеполитические ведомства других стран.

Напомним, что министерство иностранных дел Украины призывает международных партнеров дать принципиальную оценку незаконным действиям России по организации и проведению так называемых "местных выборов" в аннексированном Крыму и увеличить давление на РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net