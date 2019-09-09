В Ливане разбился беспилотник Израиля – СМИ

На юге Ливана отряды шиитской группировки Хезболла сбили беспилотник Израиля. Об этом сообщает издание Al-Manar в понедельник, 9 сентября.

Утверждается, что инцидент произошел в районе ливанского поселения Рамие, которое находится вблизи границы с Израилем. Представители Хезболла заявляют, что израильский беспилотник сейчас находится в руках членов группировки.

В свою очередь The Jerusalem Post со ссылкой на источник в армии обороны Израиля пишет, что дрон был не сбит, а разбился из-за технической неисправности.

"Небольшой дрон рухнул в воскресенье утром на территории Ливана, угрозы попадания в руки противника разведывательной информации нет", – отметил источник.

Ранее Израиль обстрелял юг Ливана в ответ на ракетную атаку в направлении военных объектов на севере страны.

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Источник: korrespondent.net