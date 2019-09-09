Боксер-иностранец избил полицейского в Одесской области

В городе Черноморск Одесской области гражданин Молдовы избил полицейского. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что конфликт произошел в одном из местных ресторанов, где полицейский находился вне службы. По предварительной информации, между ним и гражданином Молдовы 1993 года рождения, который является боксером, возник конфликт на бытовой почве.

Ссора переросла в драку, в результате которой полицейский получил ушиб головного мозга и перелома височной кости. Пострадавший госпитализирован.

По данному факту начато досудебное расследование по статье об умышленном тяжком телесном повреждении (ст. 121).

Ранее сообщалось, что в Одессе охранник санатория с мечом дрался с группой парней.

Перед этим массовая драка произошла в Одесском облсовете.

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Источник: korrespondent.net