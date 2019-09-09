Украина накопила рекордное количество газа в ПХГ

Объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 18,809 млрд куб. м, сообщает пресс-служба АО Укртрансгаза.

"Сейчас в "подземках" уже более 18,7 млрд куб м газа. Это максимальный уровень запасов в хранилищах за последние семь лет", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что продолжают накачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 78,01 млн куб. м газа.

Из ПХГ Украины газ в течение отчетных суток не отбирался.

При этом в данных за 7 сентября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 42,51 млн куб. м, из Венгрии - 19,08 млн куб. м, из Польши - 6,99 млн куб. м газа.

Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 60%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что Украина закачала миллиард кубов газа за две недели. Отметим, с начала сезона закачки газа Украина увеличила запасы примерно вдвое.

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Источник: korrespondent.net