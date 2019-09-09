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09. 09. 2019

На Полтавщине мужчина погиб при обрушении дома

В Полтавской области произошло обрушение нежилого дома. В результате инцидента погиб мужчина, сообщает региональное управление ГСЧС в понедельник, 9 сентября.

Трагедия произошла накануне вечером в пгт Семеновка на улице Спортивной.

"При разборке нежилого дома произошел обвал перекрытия, в результате чего мужчина 1975 г.р. оказался под завалом и получил травмы несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.

Судя по опубликованному фото, дом обрушился полностью. В деблокировании тела погибшего принимало участие отделение 8-го Государственного пожарно-спасательного поста.

На прошлой неделе в городе Жовква Львовской области во время ремонта в частном доме разрушился фрагмент стены и рухнул на 20-летнего парня из Львова. Его госпитализировали с переломом ноги.

Также сообщалось, что в городе Дрогобыч на одном из предприятий мужчину убило древесно-стружечной плитой.

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Источник: korrespondent.net
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