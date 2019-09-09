Французское издание назвало Киев российским городом

Известная французская ежедневная газета Le Figaro перепутала государство, в котором находится Киев. Об этом свидетельствует видео, опубликованное на сайте издания.

Издание опубликовало на своем сайте видео с брифингом президента Украины Владимира Зеленского, который комментирует освобождение заключенных украинцев и россиян. В левом верхнем углу указана геолокация "Киев, Россия".

Отметим, что по состоянию на 10:20 утра видео уже не открывается.

Напомним, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 пленных моряков и 11 политзаключенных. В то же время в РФ вернули 35 человек, об обмене которых просила Москва. Все они были осуждены в Украине за различные преступления или являются фигурантами уголовных производств.

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Источник: korrespondent.net