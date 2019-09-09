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09. 09. 2019

Австралия недовольна выдачей Цемаха России

В МИД Австралии заявили о разочаровании из-за выдачи Владимира Цемаха, являющегося свидетелем по делу MH17. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД Австралии заявили, что признают важность для Украины обмена с Россией удерживаемыми гражданами и приветствуют освобождение 35 украинцев, включая 24 моряка.

"Мы признаем страдания, которые они и их семьи перенесли, и понимаем их счастье по возвращении домой. Однако Австралия разочарована тем, что в обмен был включен Владимир Цемах, человек, представляющий интерес в связи с крушением MH17", - говорится в заявлении.

Также в МИД напомнили, что ранее просили правительство Украины обеспечить, чтобы Цемах оставался доступным для допроса следователями Объединенной следственной группы (JIT), включая федеральную полицию Австралии.

"Мы признаем, что Украина столкнулась с огромным давлением со стороны Российской Федерации, чтобы включить Цемаха в этот обмен. Однако обеспечить правосудие Цемаха будет сложнее, если он находится в России", - отметили в МИД Австралии.

По данным ведомства, в течение четырех лет Австралия выделила 50,3 млн долларов на поддержку судебных преследований и расследований для того, чтобы близкие жертвы могли реально участвовать в судебных разбирательствах в Нидерландах.

Напомним, что 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. России вернули, в частности, Владимира Цемаха. Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Иван Баканов заявили, что Цемах был допрошен, и из-за него мог сорваться обмен между Украиной и РФ.

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Источник: korrespondent.net
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