У Зеленского оценили возможность нового обмена

Власти работают над возможностью проведения нового обмена пленными с Россией до конца текущего года. Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью УП.

"Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой", - рассказал помощник Владимира Зеленского.

Ермак настаивает, что Зеленский лично договаривался об освобождении украинцев с Россией.

"Президент договаривался об этом количестве и этих людях. Насколько мне известно, никаких дополнительных переговоров по изменению фамилий и так далее не было. Вы понимаете, что это была большая спецоперация, детали которой мы не можем раскрывать. Но могу сказать, что в основе всего была договоренность двух президентов", - сказал он.

Также Ермак сообщил, что Зеленский лично контролировал подготовку к освобождению людей и был осведомлен о процессе до деталей. По его словам, никаких изменений в договоренностях президентов Украины и РФ по взаимному освобождению заключенных не было. Отвечая на вопрос, каков тон разговора президента РФ Владимира Путина с Зеленским, Ермак сказал: "За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривает, чтобы кто-то с ним вел невежливо. Это был равный разговор двух президентов". Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Зеленский заявил, что это только первый этап обмена.

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Источник: korrespondent.net