Вместо военной прокуратуры создадут новое ведомство

Военную прокуратуру нужно ликвидировать, а вместо нее создать новое ведомство, которое будет заниматься преступлениями против порядка несения военной службы. Об этом заявил генпрокурор Руслан Рябошапка в интервью РБК-Украина.

По его словам, деятельность такого подразделения будет связана с обеспечением работы в районе ООС.

По словам Рябошапки, также может быть создан департамент, который занимался бы военными преступлениями и преступлениями против человечности, собирал бы и документировал все материалы, связанные с "событиями на востоке и с оккупацией Крыма", взаимодействовал бы с органами юстиции других стран.

Закон, предусматривающий ликвидацию военной прокуратуры, будет рассматриваться парламентом на этой неделе. После этого, по его словам, будет определен порядок передачи производств. Часть людей в военной прокуратуре, по мнению генпрокурора, должна оставить свои должности, это будет происходить через переаттестацию. При этом Рябошапка надеется, что большинство будут соответствовать "критериям профессионализма и доброчестности", и, если захотят, продолжат работать "по направлению военных преступлений".

Напомним, неделю назад Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Также генпрокурор за неделю уволил прокуроров в 12 областях.

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Источник: korrespondent.net