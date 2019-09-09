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09. 09. 2019

Во Львовской области микроавтобус сбил насмерть семейную пару

Во Львовской области под колесами микроавтобуса Opel Vivaro погибла супружеская пара. ОБ этом сообщает региональное управление Наполиции в понедельник, 9 сентября.

Отмечается, что трагедия произошла 8 сентября около 21:00 на трассе Львов-Шегини в Мостисском районе. Opel Vivaro, за рулем которого находился 27-летний житель Яворивского района, сбил мужчину и женщину в возрасте 77 и 66 лет. Пешеходы оказались супругами. От полученных травм они скончались на месте.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.3 ст.286 УК Украины). Водителю грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что на окружной дороге Обухова под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором погибла семейная пара. Еще два человека пострадали.

Также сообщалось, что в Кривом Роге при столкновении двух авто погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net
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