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09. 09. 2019

Появились фото перелета за заключенными

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко и помощник президента Украины Андрей Ермак опубликовали фотоотчет о перелете в Москву за пленными. Серия снимков появилась вечером в воскресенье, 8 сентября, на страницах в Facebook обоих чиновников.

На первых фото Тимошенко и Ермак запечатлены в салоне лайнера вдвоем. На следующих снимках видно, как в салон самолета поднимаются граждане Украины.

На обратном пути чиновники, судя по фото, общались с бывшими пленными, в том числе с режиссером Олегом Сенцовым.

А на последнем фото Владимир Зеленский приветствует вернувшихся чиновников на взлетной полосе Борисполя.

Cмотрите фотогалерею: Появились фото перелета за заключенными

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Позже Матиос рассказал подробности о переданных РФ лицах.

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Источник: korrespondent.net
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