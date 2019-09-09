Названа дата газовых переговоров Украины с РФ

Переговоры по газу России и Украины при учатии Еврокомиссии на уровне министров энергетики намечена на 19 сентября. Об этом сообщило в понедельник, 9 сентября, агентство Bloomberg со ссылкой на европейский источник.
Єту информацию позже подтвердили в Еврокомиссии.
На прошлой неделе вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что договорился с министром энергетики РФ Александром Новаком провести в сентябре новый раунд трехсторонних переговоров с участием Украины о продолжении транзита российского газа через Украину в ЕС после 2019 года.
Напомним, в конце июля Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа на год на действующих условиях.
В свою очередь Нафтогаз готов заключить соглашение на транзит газа с Россией на условиях, предложенных Еврокомиссией.
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Источник: korrespondent.net
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