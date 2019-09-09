Прицеп с военной пиротехникой загорелся на трассе под Херсоном

На автодороге в Херсонской области загорелся прицеп с военными пиротехническими средствами. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.
Инцидент произошел 8 сентября в 2:28 на автодороге М-14 возле села Зирка Горностаевского района.
"Произошло возгорание автомобильного прицепа с военными пиротехническими средствами. Пожар ликвидирован в 6:15. Пострадавших нет", - указали в департаменте.
Движение транспорта, как сообщается, было организовано объездным путем на время очистки места происшествия от остатков пиротехники.
"8 сентября в 19:55 пиротехнической группой АСО СН уничтожены конструктивные элементы динамической танковой брони - 142 единицы", - сообщили в департаменте.
Движение транспорта позже было открыто.
Напомним, на трассе под Черниговом сгорела БМП. Огнем был поврежден моторный отсек и оборудование связи.
Ранее сообщалось, что певица погибла из-за взрыва пиротехники на сцене.
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Источник: korrespondent.net
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