Прицеп с военной пиротехникой загорелся на трассе под Херсоном

На автодороге в Херсонской области загорелся прицеп с военными пиротехническими средствами. Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОГА.

Инцидент произошел 8 сентября в 2:28 на автодороге М-14 возле села Зирка Горностаевского района.

"Произошло возгорание автомобильного прицепа с военными пиротехническими средствами. Пожар ликвидирован в 6:15. Пострадавших нет", - указали в департаменте.

Движение транспорта, как сообщается, было организовано объездным путем на время очистки места происшествия от остатков пиротехники.

"8 сентября в 19:55 пиротехнической группой АСО СН уничтожены конструктивные элементы динамической танковой брони - 142 единицы", - сообщили в департаменте.

Движение транспорта позже было открыто.

Напомним, на трассе под Черниговом сгорела БМП. Огнем был поврежден моторный отсек и оборудование связи.

Ранее сообщалось, что певица погибла из-за взрыва пиротехники на сцене.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net