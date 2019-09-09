Журналист показал уничтожение блиндажа "ДНР"

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили блиндаж сепаратистов "ДНР" на Донбассе. Об этом накануне сообщил журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав соответствующее видео у себя в Telegram.

По его словам, удар по врагу был нанесен из противотанкового ракетного комплекса.

"Оператор украинского ПТРК на Светлодарской дуге уничтожает вражеский блиндаж", – подписал пост Цаплиенко, не указав, когда именно наносился удар.

Напомним, за неделю до объявления 21 июля "хлебного перемирия" бойцы 54-й бригады ВСУ за 12 минут уничтожили крупную базу сепаратистов. Видео обнародовал волонтер Юрий Мысягин.

Также волонтер Юрий Москаленко опубликовал видео уничтожения пулеметной точки сепаратистов, которая постоянно угрожала военным.

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Источник: korrespondent.net