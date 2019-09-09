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09. 09. 2019

Рябошапка рассказал подробности реформы ГПУ

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что переаттестация сотрудников прокуратуры будет длиться два года. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, которое было опубликовано в понедельник, 9 сентября.

"Это максимальный срок, за который нужно завершить очистку прокуратуры", - заявил он.

По словам Рябошапки, переаттестация - только первый этап, после которого нужно будет набрать новых людей.

При реформе прокуратуры генпрокурор обещает учитывать опыт Нацполиции.

"Мы понимаем, какие там были проблемы и ошибки. И мы будем стараться избежать повторения этих ошибок", - рассказал Рябошапка.

Он также сообщил о договоренности с "коллегами из НАБУ", чтобы они помогли с проверкой добропорядочности сотрудников прокуратуры. Кроме того, генпрокурор пообещал учесть опыт неудачной, по его мнению, попытки реформы прокуратуры 2015-2016 годов.

Рабошапка анонсировал разработку критериев для оценки деятельности правоохранительных ведомств к новому году - отдельно для ГПУ, ГБР, НАБУ, СБУ и Нацполиции. По его словам, эти критерии будут определены до нового года. А оценка ведомств по ним пройдет в течение следующего года.

Напомним, Рябошапка также сообщил, что вместо военной прокуратуры создадут новое ведомство.

Как сообщалось, генпрокурор за неделю уволил прокуроров в 12 областях.

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Источник: korrespondent.net
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