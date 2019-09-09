Обмен пленными: экс-переводчик Гройсмана пообещал вернуться

Бывший переводчик экс-премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов заявил, что вернется в Украину после обмена удерживаемыми лицами. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в воскресенье, 8 сентября.

Отмечается, перед вылетом в Россию в рамках обмена удерживаемыми лицами Ежов заявил в аэропорту, что вернется в Украину. Так он ответил после вопроса журналиста, уверен ли он, что с ним все будет в порядке, и не исчезнет ли после приезда в Россию.

"Не снимайте меня… Я вернусь. Да, я вернусь на самолете или поезде, не снимайте меня", – отвечал экс-переводчик журналистам, используя нецензурную лексику и называя их "бандеровскими пропагандистами".

Журналисты также поговорили с бывшим офицером Вооруженных сил Украины Сергеем Лазаревым, который также направлялся в РФ в рамках обмена. Ему задали вопрос, не боится ли он исчезнуть после приезда в Россию.

"Не знаю. Если думать об этом, то что же делать дальше", – сказал он.

Напомним, 20 декабря 2017 года сотрудники контрразведки СБУ заявили, что разоблачили чиновника секретариата Кабмина, действовавшего в интересах иностранных спецслужб. Им оказался переводчик Гройсмана Ежов.

А в конце августа 2019 года Станислав Ежов признал вину по делу о госизмене и был приговорен к 3 годам 28 дням лишения свободы без конфискации имущества.

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Источник: korrespondent.net