В Киевской области спасатели ликвидируют возгорание на территории несанкционированной свалки на площади около гектара. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"9 сентября в 09:30 вблизи села Триполье Обуховского района на территории несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га", - говорится в сообщении.

Тушением занимаются 12 человек личного состава и три единицы техники.

Тем временем в группах в соцсетях местные жители жалуются на сильную вонь и дым.

Cмотрите фотогалерею: В Киевской области горит стихийная свалка

Несколькими днями ранее в селе Демидов Киевской области также горела мусорная свалка.

Перед этим свалка горела под Полтавой, пожар был виден из города.

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Источник: korrespondent.net