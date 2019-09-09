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09. 09. 2019

Луценко уволили з должности прокурора

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил из должности прокурора своего предшественника Юрия Луценко. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

"Мне кажется, я уже подписал указ о его увольнении. 4 сентября квалификационная комиссия должна была принять решение по нему относительно дисциплинарного взыскания, там два дела, и после этого решение будет реализовано", - сказал Рябошапка, отвечая на вопрос об увольнении Луценко.

Также он уточнил что бывший генпрокурор сам написал заявление и вопрос был только в дате.

Ранее Рябошапка рассказал подробности реформы ГПУ. Сотрудники НАБУ будут помогать проверять добропорядочность сотрудников прокуратуры. На реформу ГПУ генпрокурор отводит два года.

Как сообщалось, генпрокурор за неделю уволил прокуроров в 12 областях.

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Источник: korrespondent.net
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