Лента RSS
Подписаться на ленту
09 сентября 2019, понедельник, 13:09
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
09. 09. 2019

В Слуге народа обещают снижение цен на газ

В сентябре стоимость газа для населения может быть снижена на 115 гривен. Об этом в ходе заседания согласительного совета в понедельник, 9 сентября, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от Слуги народа Андрей Герус.

"Сегодня поднимался вопрос по тарифам на газ. Я хочу сообщить, что, согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%. Поэтому в этом сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года", - заявил Герус.

Напомним, ранее Нафтогаз предложил людям купить газ впрок по нынешней цене. Позже в компании спрогнозировали, что цена на газ в ноябре-декабре составит 7 184,8 гривен/тыс. куб. м (без НДС). При этом с мая тарифы на газ для населения уменьшились на 25% - до 4640 гривен за тыс. кубометров без НДС на конец лета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.