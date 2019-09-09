В Слуге народа обещают снижение цен на газ

В сентябре стоимость газа для населения может быть снижена на 115 гривен. Об этом в ходе заседания согласительного совета в понедельник, 9 сентября, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, нардеп от Слуги народа Андрей Герус.

"Сегодня поднимался вопрос по тарифам на газ. Я хочу сообщить, что, согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет примерно 30%. Поэтому в этом сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года", - заявил Герус.

Напомним, ранее Нафтогаз предложил людям купить газ впрок по нынешней цене. Позже в компании спрогнозировали, что цена на газ в ноябре-декабре составит 7 184,8 гривен/тыс. куб. м (без НДС). При этом с мая тарифы на газ для населения уменьшились на 25% - до 4640 гривен за тыс. кубометров без НДС на конец лета.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net