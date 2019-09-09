Лента RSS
Подписаться на ленту
09 сентября 2019, понедельник, 13:25
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,33
09. 09. 2019

К Сенцову из Крыма приехали мама и сын

Мама освобожденного Олега Сенцова Людмила вместе с внуком Владиславом приехала в Киев. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает телеканал ATR.

В коротком интервью Людмила Сенцова призналась, что не ожидала возвращения сына.

"Счастье неожиданное как-то. Все думали, что это не он, что его не взяли в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, - это что-то было. Мы с Владиком чуть с ума не сошли, прыгали от счастья. Очень хорошо, спасибо за все", - сказала женщина.

На вопрос, с какими словами она обратится к сыну после долгой разлуки, Сенцова ответила, что просто поблагодарит его за то, что он живой.

"Скажу: спасибо, сынок, что все выдержал, что я тебя вижу и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо", - произнесла мама режиссера.

Она также добавила, что в день обмена до поздней ночи не выпускала из рук телефон, так как звонили знакомые по поводу обмена.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

А сегодня появились фото перелета за заключенными. Их опубликовали чинонвики, летавшие за украинцами в Москву.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Есть минутка поговорить?
- Да, конечно.
- Бездельник.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.