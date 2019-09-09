К Сенцову из Крыма приехали мама и сын

Мама освобожденного Олега Сенцова Людмила вместе с внуком Владиславом приехала в Киев. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает телеканал ATR.

В коротком интервью Людмила Сенцова призналась, что не ожидала возвращения сына.

"Счастье неожиданное как-то. Все думали, что это не он, что его не взяли в этот список, было страшно. А потом, когда увидели самолет, - это что-то было. Мы с Владиком чуть с ума не сошли, прыгали от счастья. Очень хорошо, спасибо за все", - сказала женщина.

На вопрос, с какими словами она обратится к сыну после долгой разлуки, Сенцова ответила, что просто поблагодарит его за то, что он живой.

"Скажу: спасибо, сынок, что все выдержал, что я тебя вижу и ты все-таки у меня живой. Все, мне больше ничего не надо", - произнесла мама режиссера.

Она также добавила, что в день обмена до поздней ночи не выпускала из рук телефон, так как звонили знакомые по поводу обмена.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

А сегодня появились фото перелета за заключенными. Их опубликовали чинонвики, летавшие за украинцами в Москву.

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Источник: korrespondent.net