В Житомире совершено вооруженное нападение на инкассаторов из Волынской области, один из них ранен, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Предварительно установлено, что при перемещении денег из магазина в автомобиль на одного из полицейских группы физической охраны Управления полиции охраны в Волынской области было совершено нападение неизвестных с применением огнестрельного оружия. Правоохранитель успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля. Сразу же другой полицейский заблокировал машину изнутри.

Поскольку нападавшие начали стрелять, один из инкассаторов получил ранение в ногу. Сейчас он доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле.

Cмотрите фотогалерею: В Житомире в форме СБУ напали на инкассаторов

В Telegram-канале Украина Оперативная сообщается, что налетчики были в форме СБУ.

"Известно, что это было трое мужчин с надписями СБУ на спинах. Они нанесли телесные повреждения инкассаторам и завладели пистолетом Макарова и обоймой патронов к нему", - говорится в сообщении.

Очевидцы также сообщают, что после нападения неизвестные скрылись с места происшествия на автомобиле Daewoo Lanos зеленого цвета без номерных знаков.

Введен план "Перехват" не только в Киеве, но и в Киевской области, а также в Житомире и Житомирской области.

Как сообщалось, в Одессе взята в заложницы сотрудница кредитного учреждения. Полицейские ведут переговоры со злоумышленником.

Также сообщалось, что в Луганской области взорвали инкассаторскую машину ПриватБанка. При этом сотрудники инкассации успели заблокироваться в безопасном бронированном отсеке автомобиля вместе с деньгами.

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Источник: korrespondent.net