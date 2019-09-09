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09. 09. 2019

В США выяснили, как твиты Трампа влияют на рынки

Аналитики JPMorgan Chase&Co. создали индекс для оценки влияния постов президента США Дональда Трампа в Twitter на доходность государственных облигаций США. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщает Bloomberg.

Индекс получил название Volfefe - в честь загадочного твита Трампа со словом covfefe, опубликованного в мае 2017 года.

Аналитики JPMorgan предполагают, что твиты Трампа оказывают статистически значимое влияние на доходность гособлигаций, больше всего - на двух- и пятилетние бумаги.

В банке подсчитали, что американский лидер публикует примерно 5-10 твитов в день. Количество его постов, которые влияют на рынки, в последние месяцы существенно увеличилось.

Так, по данным аналитиков, больше всего на доходность облигаций влияют твиты, которые содержат слова "Китай", "миллиард", "товары", "демократы" и "великий".

По данным издания, JPMorgan не одинок в своих попытках просчитать влияние активности Трампа в Twitter на рынки. Аналитики Bank of America Merrill Lynch опубликовали на прошлой неделе заметку, в которой утверждают, что в те дни, когда президент США относительно часто пишет в Twitter, отрицательная доходность в среднем составляет девять базисных пунктов. Дни с меньшим количеством президентских твитов улучшают доходность гособлигаций в среднем на пять базисных пунктов.

Тем не менее, S&P 500 вырос более чем на 35% с тех пор, как Трамп победил на выборах в 2016 году, заключает агентство.

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Источник: korrespondent.net
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