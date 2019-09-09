Стала известна причина гибели военного в Черниговской области

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства гибели военнослужащего-контрактника оперативного командования Север, произошедшей возле села Гончаровское Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в понедельник, 9 сентября.

По предварительной информации, во время движения колонны военной техники водитель БРЭМ (бронированной ремонтно-эвакуационной машины) нарушил правила вождения и совершил наезд на военнослужащего, прижав его к танку Т-64БВ, двигавшемуся впереди. От полученных травм военнослужащий умер во время транспортировки в медицинское учреждение.

В ГБР сообщили, что уже провели осмотр места происшествия, допрошены участники и очевидцы. Готовится ходатайство о назначении соответствующих экспертиз, а также проводятся следственные эксперименты.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшем гибель потерпевшего (ч.1 ст.415 УК Украины). Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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Накануне стало известно, что в Черниговской области возле села Гончаровское при перемещении техники погиб военнослужащий-контрактник. По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначили служебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области на полигоне умер военный. Медики предварительно установили, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

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Источник: korrespondent.net