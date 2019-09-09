Зеленский готов к "нормандской" встрече - МИД

Президент Владимир Зеленский готов принять участие во встрече в нормандском формате в сентябре. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил глава МИД Вадим Пристайко.

"Мы планируем в ближайшее время проведение этой встречи в нормандском в формате. Я могу сказать, что есть инициатива провести это в ближайшее время. Как минимум президент Зеленский готов это сделать не только до декабря, а в этом месяце", - сказал министр.

Он добавил, что относительно этого "есть договоренности фактически со всеми участниками нормандского формата.

По его словам, перед встречей планируется еще один разговор, возможно, по телефону, со всеми советниками глав государств и правительств, чтобы максимально быстро выйти на результат.

"У нас нет времени. Президент Зеленский неоднократно говорил, что мы не собираемся пять следующих лет проводить бесконечные переговоры и бесконечные встречи. Наша задача - максимально быстро решить. Если для этого нужна встреча лидеров в нормандском формате, я считаю, что нужно это сделать", - подчеркнул Пристайко.

Напомним, ранее Владимир Путин и Эммануэль Макрон подтвердили готовность к саммиту в "нормандском формате". Президенты РФ и Франции считают, что нынешнее положение дел позволит это сделать.

В то же время, даты встречи пока нет.