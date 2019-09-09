В Харьковской области в ДТП погибли три человека

В Харьковской области произошло три ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 9 сентября.

Аварии произошли возле села Купьеваха в Богодуховском районе, в селе Симоновка и близ села Кринички Волчанского района.

Так, возле Купьевахи на автодороге Харьков-Ахтырка 49-летний водитель Mitsubishi Pajero не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии 44-летняя пассажирка автомобиля погибла на месте. Также ушибы получила 70-летняя мать погибшей, которую доставили ​​в Богодуховскую больницу и после оказания медицинской помощи отпустили домой

Так, в Симоновке 34-летний водитель автомобиля Ford Scorpio допустил наезд на пешехода, возрастом около 40 лет. В результате дорожной аварии мужчина погиб на месте происшествия. Личность погибшего и его родных устанавливают работники полиции.

А на автодороге Харьков – Ялта – Симферополь вблизи села Заречное столкнулись автомобили ВАЗ-2107 под управлением 20-летнего жителя Нововодолажского района и Hyundai Getz под управлением 25-летнего жителя Харьковского района. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ погиб на месте происшествия. Водителя Hyundai с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц Харькова.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 УК Украины).

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Ранее в понедельник стало известно, что на окружной дороге Обухова под Киевом произошло ДТП с участием трех автомобилей, в котором погибла семейная пара. Еще два человека пострадали.

Также сообщалось, что в Кривом Роге при столкновении двух авто погибли три человека.

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Источник: korrespondent.net