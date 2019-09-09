В "ДНР" осудили на 15 лет "шпиона" из Горловки

В "ДНР" так называемый "верховный суд" приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, подозреваемого в работе на Службу безопасности Украины. Об этом сообщает "генпрокуратура ДНР" в понедельник, 9 сентября.

Сепаратисты утверждают, что житель Горловки С.К. Поликарпов в ноябре 2017 года производил фотофиксацию расположения частей "народной милиции ДНР" и зданий "органов государственной власти".

"Поликарпов, четко осознавая, что собранные им сведения будут использованы против безопасности "ДНР", с использованием сети Интернет, передавал собранную им информацию в СБУ", – говорится в сообщении.

Обвиняемого признали виновным по статье о "шпионаже" и приговорили к 15 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

На прошлой неделе сообщалось, что в "ДНР" подозреваемого в "шпионаже" посадили на 17 лет. Мужчина якобы прошел обучение по обращению со взрывчатыми веществами для "осуществления террористической деятельности на территории ДНР".

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Источник: korrespondent.net