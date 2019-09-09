Названа дата первого визита Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН. Об этом в понедельник, 9 сентября, сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"У нас есть приглашение, оно даже письменное, что нечасто делается в дипломатии - приглашение прибыть с визитом не просто в США. В США, вы знаете, мы едем 23 сентября. Но прибыть с визитом в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом и правительством США", - сказал он.

При этом Пристайко не указал, когда состоится встреча Зеленского и Дональда Трампа. "Есть разные даты, которые мы сейчас отрабатываем. Я думаю, что в ближайшее время вы узнаете", - пояснил он.

Пристайко также сообщил, что Зеленский готов к встрече в нормандском формате уже в сентябре.

Напомним, первая встреча Зеленского с Трампом планировалась в Варшаве 1 сентября, но американский президент отменил поездку в Польшу из-за урагана Дориан.

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Источник: korrespondent.net