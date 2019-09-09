У Путина рассказали о перспективах после обмена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позитивно оценил прошедший в субботу, 7 сентября, обмен между РФ и Украиной, он считает, что это - повод для осторожного оптимизма на будущее, сообщает ТАСС.

"Это был обмен удерживаемыми лицами. Мы позитивно оцениваем и приветствуем состоявшийся обмен", - заявил журналистам представитель Кремля.

По его мнению, прошедший обмен, "безусловно, дает повод для осторожного оптимизма в плане продолжения дальнейшей работы в русле поиска путей нормализации отношений между Россией и Украиной и, конечно, что главное - для обеспечения условий по реализации минских договоренностей".

Песков также сообщил, что Путин прошел свою часть пути для того, чтобы состоялся обмен удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, а их встреча в аэропорту - не прерогатива главы государства.

"В целом это не прерогатива главы государства. Глава государства свою часть пути прошел, чтобы этот обмен смог состояться. И это является главным, а не приезд или не приезд в аэропорт", - сказал он.

Напомним, в субботу, 7 сентября, состоялся обмен пленными между Россией и Украиной.

В аэропорту Борисполь приземлился самолет с 35 украинскими гражданами, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Владимир Балух, Станислав Клых и моряки, задержанные в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Обмен пленных украинцев: реакция мировых лидеров

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net