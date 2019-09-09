Во дворе дома в Херсонской области произошел взрыв

В дворе частного дома в Новой Каховке в Херсонской области произошел взрыв, вероятно, сдетонировала граната. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в области.

"Сегодня утром в полицию Херсонской области позвонил житель города Новая Каховка. Мужчина рассказал, что около часа назад во дворе его домовладения что-то взорвалось. К счастью, никто из граждан не пострадал", - указали в полиции.

Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили на поверхности небольшую воронку, оставшуюся после взрыва, и металлические обломки.

"Специалисты-взрывотехники областного главка полиции предполагают, что злоумышленник использовал гранату РГД-5. Более точная информация будет после проведения исследования работниками экспертно-криминалистического центра", - отметили в полиции.

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По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет. Сейчас следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее в Херсоне задержали мужчину, который пришел на рынок с гранатой Ф-1. Он объяснил, что нашел гранату год назад в камышах.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске при взрыве двух гранат погибли мужчина и женщина.

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Источник: korrespondent.net