В Феофании рассказали о здоровье освобожденных

В больнице Феофания находится восемь украинцев, которые 7 сентября вернулись в Украину в рамках обмена пленными. По словам медиков, крайне тяжелых среди них нет. Об этом в ходе брифинга в понедельник, 9 сентября, сказал главный врач Феофании Игорь Семенив, сообщает Украинская правда.

Он отметил, что в клинике находятся восемь человек и восемь их родственников, которые также оформлены на стационарное лечение.

"За выходные дни мы сделали определенные обследования, у нас есть определенные предварительные диагнозы для каждого, кто у нас находится. Сегодня будет более детализированный, более конкретный диагностический поиск и, очевидно, сегодня возможно будет возникать вопрос о переводе в другие структурные подразделения уже по направлению, в котором будет оказываться помощь", - сказал Семенив.

Он отметил, что не имеет права разглашать диагнозы, но подчеркнул, что важным дальнейшим этапом является психологическое лечение.

"Крайнее тяжелых нет. Есть некоторые в хорошем или удовлетворительном состоянии, кое-кто в не совсем удовлетворительном состоянии, требует более интенсивного лечения. Каждый абсолютно в разном состоянии: кто тяжелее, кто легче. Единственное, что могу сказать, крайнее тяжелых нет", - сказал Семенив.

После обмена 24 украинских моряков вместе с их родными привезли в военный госпиталь в Киеве, а остальных 11 освобожденных - в больницу Феофания. По словам врачей, Станислава Клыха перевели в специализированное отделение военного госпиталя, потому что он нуждается в специализированной медицинской помощи, а в Феофании по профилю ее не могли предоставить.

Врач также рассказал, что Олег Сенцов отлучился из медучреждения, но поддерживает мобильную связь с заведующей отдела. В то же время Сенцов попросил помощи для матери, которая накануне приехала в Киев из Крыма. В больнице ее ожидают и готовы госпитализировать для оказания медпомощи.

Роман Сущенко будет обследоваться амбулаторно.

Таким образом, в Феофании находятся:

Александр Кольченко,

Владимир Балух,

Николай Карпюк,

Павел Гриб,

Евгений Панов,

Артур Панов,

Эдем Бекиров,

Николай Сизанович.

Напомним, 7 сентября Украина и Россия провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

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Источник: korrespondent.net